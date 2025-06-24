Україна

Новий керманич львівського клубу висловився про своє призначення.

Новоспечений наставник Руха Іван Федик після призначення поділився враженнями від старту підготовки до нового сезону. Команда вийшла з відпустки та розпочала тренування на клубній базі, де й пройдуть основні збори.

"На клубній базі є всі умови для якісної підготовки та відновлення, тож ми вирішили провести літні збори вдома. У нас дуже якісні поля, тренажерні зали, харчування – все на високому рівні. Команда почала працювати у звичному режимі. Видно, що за час відпустки хлопці скучили один за одним, за м’ячем, тому після повернення до тренувань гравці працюють із задоволенням та виконували всі установки тренерського штабу. Збори це завжди дуже важко, бо в цей період потрібно багато фізично працювати.

Після відпустки всі футболісти у хорошій формі, помітно, що вони якісно виконали підготовчу роботу вдома. Хлопці добре готові фізично, відтак зараз їм слід додати в командній взаємодії, щоб краще відчувати один одного на полі. Це також важливий елемент роботи на зборах.

Кожен футболіст отримає можливість проявити себе, в тому числі і юні вихованці Академії Руху. Деякі з цих гравців вже долучались до тренувань з першою командою, мають досвід виступів за команду U-19 та Рух-2. Всі наші молоді вихованці чудово знають вимоги першої команди, комунікують зі старшими партнерами, які допомагають їм освоїтись на тренуваннях основи та підтримують їх у всьому. Проблем з адаптацією молоді у нас не виникне.

Цього тижня до нас приєднаються наші легіонери і розпочнуть тренуватись з командою. Також з розташування молодіжної збірної повернеться Віталій Роман і за кілька днів працюватиме у загальній групі. Окрім цього згодом до нас приєднаються і деякі гравці 2008 року народження, які грають у фіналі ДЮФЛ.

Перший спаринг з Агробізнесом буде хорошою змогою відточити командну взаємодію. Гравцям потрібен час, щоб звикнути до наших принципів гри. Далі від матчу до матчу в нас буде можливість корегувати певні моменти, над якими нам слід буде попрацювати. Думаю, що до старту УПЛ команда підійде в хорошому стані", — цитує слова Федика пресслужба Руху.

Нагадаємо, Іван Федик вже добре знайомий із клубом — саме під його керівництвом Рух здобув історичну путівку до УПЛ. У першій каденції на посаді головного тренера (2020–2021 роки) він провів 40 матчів. Згодом працював директором з футболу, а минулого сезону очолював Рух-2, з яким посів друге місце у своїй групі Другої ліги.