Україна

Керманич розповів про початок перемовин із донеччанами.

Турецький фахівець Арда Туран розпочав свою каденцію на чолі донецького Шахтаря й нині перебуває з командою на передсезонних зборах.

Що ж до самого переходу до складу "гірників", то в останньому інтерв’ю виданню Hurriyet керманич розповів про перший контакт із представниками скаутської служби Шахтаря, який відбувся ще під час зимового трансферного вікна.

"Я тоді сказав моєму агенту Окану абі: "Будь ласка, подбай про це". Я не хотів утрачати концентрацію посеред сезону на грі й на своїй команді", — заявив турецький тренер.

Тим часом в рамках того ж самого матеріалу наводяться й слова спортивного директора Шахтаря Дарійо Срни щодо першої зустрічі з майбутнім головним тренером команди.

"Я сказав Палкіну: "Тобі сподобається Арда". Він відповів: “Побачимо”. Ми разом повечеряли.

Я ніколи не забуду, що він сказав мені в машині по дорозі. "Дарійо, цей хлопець приголомшливий!", — розповів хорватський функціонер.

Нагадаємо, що раніше було визначено час початку перших єврокубкових матчів донецького Шахтаря в новому сезоні.