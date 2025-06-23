Ліга Європи

"Гірники" відкриють єврокампанію 10 липня, а матч-відповідь у Фінляндії запланований на тиждень пізніше.

Донецький Шахтар та фінський Ільвес дізналися розклад матчів першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Перший поєдинок відбудеться 10 липня, стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом. Домашній стадіон "гірників" наразі ще не визначено, відповідну інформацію, як і старт продажу квитків, буде оголошено окремо.

Матч-відповідь відбудеться у Фінляндії 17 липня, початок гри — о 19:00.

У разі виходу до другого раунду кваліфікації Ліги Європи донецький клуб очікує серйозне протистояння з турецьким грандом — Бешикташем. Якщо ж пройти Ільвес не вдасться, Шахтар продовжить єврокампанію у Лізі конференцій, де зустрінеться з нідерландським АЗ Алкмаар.

Нагадаємо, захисник Шахтаря може перебратися до Ередивізі.