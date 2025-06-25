Україна

У словенському Брежице "червоно-білі" проведуть три тижні.

Новий керманич Кривбасу Патрік ван Леувен визначився з переліком гравців, які вирушать на збір клубу в Словенії, передає офіційний сайт криворіжців.

Літній НТЗ "червоно-білих" у словенському Брежице триватиме три тижні й стартує найближчими днями. Ван Леувен розраховує на 22-х виконавців.

Воротарі: Володимир Маханьков, Богдан Хома, Ігор Омельченко, Артем Дударенко (U-19).

Захисники: Олександр Романчук, Ян Юрчец, Іван Дібанго, Рафаель Бандейра, Володимир Вілівальд, Бакарі Конате.

Півзахисники: Максим Задерака, Хрвоє Іліч, Єгор Твердохліб, Артур Микитишин, Майкен Гонсалез, Олександр Каменський, Глейкер Мендоза, Ярослав Шевченко, Міракл Вільямс (U-19).

Нападники: Володимир Мулик, Ноа Ндомбазі, Назар Попов.

Кривбас уже домовився про проведення чотирьох контрольних поєдинків. Пошук додаткових спаринг-партнерів продовжується.

28.06. ЦСКА (Софія, Болгарія)

06.07. Браво (Любляна, Словенія)

13.07. Уйпешт (Будапешт, Угорщина)

19.07. Динамо (Загреб, Хорватія)

Раніше криворізький клуб попрощався з півзахисником Денисом Кузиком.