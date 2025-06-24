Україна

Колишній хавбек криворізького клубу підписав контракт з ЛНЗ, деталі угоди не розголошуються.

ЛНЗ Черкаси офіційно оголосив про підписання півзахисника Дениса Кузика. Про це повідомила пресслужба клубу, не розкриваючи тривалість контракту чи фінансові деталі трансферу.

24-річний футболіст приєднався до Кривбаса у 2023 році, де за сезон став ключовою фігурою у центрі поля. На його рахунку — 61 матч, сім голів та вісім результативних передач у футболці криворіжців. Попри те, що чинний контракт із Кривбасом мав діяти ще рік, сторони домовилися про дострокове завершення співпраці.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість Кузика складає один мільйон євро.

Раніше стало відомо, що вісім футболістів залишили ЛНЗ.