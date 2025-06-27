Україна

Воротар розповів про зміни після появи в житомирському клубі нового керманича.

Голкіпер житомирського Полісся Євгеній Волинець поділився своїми враженнями від тренувань із клубом після призначення Руслана Ротаня.

Колишній головний тренер Олександрії очолив "вовків" наприкінці травня. Волинець розповів про зміни в тренуваннях із приходом нового тренерського штабу.

"Тренування змінилися. Я не скажу, що кардинально, але зміни є. Є старі вправи, але більший акцент зараз на фізичній підготовці, щоб ми могли покривати ті відстані, щоб ми краще грали ногами, щоб нам простіше було пересуватись і розпізнавати ці ситуації. Але так, акцент на фізичну підготовку, на гру ногами, і трошки там половити щось.

Тренування стали складнішими, але кажуть, що буде легше. Щось не сильно віриться, тренування стали інтенсивнішими, більше такої бігової роботи, зміни напрямків. Але я думаю, що ми втягнемося і звикнемо до таких навантажень. І я думаю, що будемо покращуватися в цьому плані", — цитує Євгенія офіційний сайт Полісся.

У сезоні-2024/25 воротар пропустив 25 голів у 24-х матчах (7 "сухих") житомирян у всіх турнірах.