Воротар розповів про зміни після появи в житомирському клубі нового керманича.
Євгеній Волинець, polissyafc.com
27 червня 2025, 11:59
Голкіпер житомирського Полісся Євгеній Волинець поділився своїми враженнями від тренувань із клубом після призначення Руслана Ротаня.
Колишній головний тренер Олександрії очолив "вовків" наприкінці травня. Волинець розповів про зміни в тренуваннях із приходом нового тренерського штабу.
"Тренування змінилися. Я не скажу, що кардинально, але зміни є. Є старі вправи, але більший акцент зараз на фізичній підготовці, щоб ми могли покривати ті відстані, щоб ми краще грали ногами, щоб нам простіше було пересуватись і розпізнавати ці ситуації. Але так, акцент на фізичну підготовку, на гру ногами, і трошки там половити щось.
Тренування стали складнішими, але кажуть, що буде легше. Щось не сильно віриться, тренування стали інтенсивнішими, більше такої бігової роботи, зміни напрямків. Але я думаю, що ми втягнемося і звикнемо до таких навантажень. І я думаю, що будемо покращуватися в цьому плані", — цитує Євгенія офіційний сайт Полісся.
У сезоні-2024/25 воротар пропустив 25 голів у 24-х матчах (7 "сухих") житомирян у всіх турнірах.