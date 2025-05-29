Україна

43-річний фахівець підписав контракт на три роки.

Футбольний клуб Полісся оголосив про призначення Руслана Ротаня на посаду головного тренера команди. 43-річний фахівець підписав контракт із клубом на 3 роки.

"Руслан Ротань — один із найперспективніших та найпрогресивніших тренерів українського футболу. У своїй тренерській кар’єрі він очолював молодіжну збірну України (U-21), з якою вийшов до півфіналу чемпіонату Європи-2023. Саме під його керівництвом українська "молодіжка" вперше в історії незалежної України здобула путівку на футбольний турнір Олімпійських ігор. Згодом він очолив олімпійську збірну України на Літній Олімпіаді в Парижі.

На клубному рівні тренерський успіх Руслан Петрович досяг з ФК Олександрія, змагаючись за чемпіонство УПЛ з київським Динамо. У підсумку здобув історичне срібло чемпіонату для "жовто-чорних", — пресслужба Полісся.