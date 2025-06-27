Україна

До клубу з Рівного перебрався фулбек Константінос Стамуліс.

Правий захисник Константінос Стамуліс підписав контракт із Вересом, передає офіційний сайт клубу з Рівного.

Контракт із першим в історії "червоно-чорних" греком розраховано до кінця червня 2027-го. Свій колишній клуб, а саме Анортосіс із Фамагусти, 24-річний гравець залишив на правах вільного агента.

Вихованець афінського АЕКа раніше також виступав за ПАС Ламія та Отеллос. У сезоні-2024/25 він узяв участь у 29-ти матчах Анортосіса в усіх турнірах, відзначившись двома асистами.

На рахунку Стамуліса два матчі за збірну Греції U-19 у 2018-му році (обидва — товариські проти однолітків з України).

Нагадаємо, нещодавно Верес оголосив свої плани на літнє міжсезоння.