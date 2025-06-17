Стали відомі й перші спаринг-партнери клубу УПЛ.
Гравці Вереса, НК Верес
17 червня 2025, 09:59
Рівненський Верес на своєму офіційному сайті оголосив, що команда вийде з відпустки 23 червня.
У понеділок, 23 червня, футболісти пройдуть медичне обстеження, після чого розпочнеться перший навчально-тренувальний збір на своїй клубній базі.
Також Верес оголосив імена перших спаринг-партнерів: 29 червня відбудеться матч проти тернопільської Ниви, а 5 липня рівненська команда зіграє з Колосом.
Дати поєдинків проти столичної Оболоні та львівського Руху наразі невідомі.
Крім цього, клуб продовжує переговори з іншими потенційними суперниками для товариських матчів.
Нагадаємо, за підсумками сезону Верес посів десяте місце у турнірній таблиці УПЛ.
Раніше повідомлялося, що Степанюк залишив Верес.