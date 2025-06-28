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Легенда "гірників" поспілкувався з клубною пресслужбою в свій 41-й день народження.

Тренер воротарів Шахтаря Андрій Пятов розповів про свої цілі й плани на рік і висловився щодо нового тренерського штабу клубу.

Сьогодні, 28 червня, легенда "гірників" святкує свій 41-й день народження.

"Я вже звик до того, що в мене майже всі дні народження проходять на зборах, з футбольною сім'єю. Дуже радий, що знаходжусь тут, у клубі Шахтар — це для мене велика сім'я, моє велике серце. Тож я радий, що продовжую працювати, давати щось нашим молодим перспективним воротарям, і радий бути в сім'ї.

Цілі й плани на цей рік? Головне, щоб команда вигравала — у нас завжди тільки такі цілі. У Шахтарі це як ДНК — тільки перемоги. Тому я розумію: повинен робити все, що від мене залежить, аби наші голкіпери тримали той високий рівень, який клуб тримає останні 15–20 років.

Чи казав хтось із гравців чи тренерів щось веселе, вітаючи? Та, звісно ж, без гумору не буває у футболі, тому хлопці хоч і молоді, але також десь можуть підколоти. Сьогодні в них була дуже хороша бігова робота, і я дякую головному тренеру та всьому штабу за такий подарунок для мене: я стояв і дивився, як хлопці бігають, а сам нічого не робив.

Новий тренерський штаб? Кожен тренер — це індивідуальність, і його штаб — це, як то кажуть, його сила. Я поважаю кожного тренера, з яким працював. І зараз дуже легко, можу так сказати, увійшов у цей тренерський склад: вони мене поважають, що приємно, і я поважаю всіх — починаючи від головного тренера і до кожного помічника. І мій колега, тренер воротарів Емрах, ми з ним добре порозумілися, а найголовніше, що в нас схожі ідеї. Легше входити в колектив, коли є одна спільна ідея, спільний напрямок, — а у нас, тренерів воротарів, дуже схожі погляди на роботу.

Основні вимоги Турана? Щодо головного, то йому потрібен драйв. Як то кажуть, футбол — він живий, і тут потрібно на кожному сантиметрі виборювати свою упевненість та індивідуальність, показати, що це моя зона. І тренер це хоче донести гравцям: що вони повинні за свою улюблену справу вмирати на полі. У наш час є гравці, які вважають, що вони не мають нічого робити, а лише грати у футбол, але футбол такий, що якщо ти не показуєш силу, не демонструєш бажання чогось досягти, то ти не будеш завойовувати високі місця.

Якою хочу бачити команду в сезоні? Голодною. Голодною до трофеїв, до своєї гри, до перемог. Тому що Шахтар завжди був такою машиною для перемог, ми домінували й домінуємо в останні 15-20 років, але, ви ж бачите, що трапилося: третє місце — це показник. Тож ми повинні задуматися і знову бути голодними до перемог, щоб такого більше не сталося.

Найзаповітніше бажання? Я багато думав на цим сьогодні, але зрозумів, що у всіх нас одне бажання — це мир. І хотілося би подякувати тим хлопцям, котрі захищають нас і дають змогу вірити в майбутнє та вірити, що ми і наші діти зможемо святкувати дні народження. У тому числі і я знаю багатьох з тих, хто зараз на нулі, тому низький уклін нашим захисникам і дякую їм", — цитує Пятова офіційний сайт донеччан.

Нещодавно своїми думками щодо тренувань під керівництвом Арди Турана поділився півзахисник "гірників".