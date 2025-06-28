Україна

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після перших тренувань під керівництвом Арди Турана.

Півзахисник донецького Шахтаря Єгор Назарина прокоментував початковий етап передсезонної підготовки під керівництвом нового головного тренера "гірників" Арди Турана.

"Я би описав цей тиждень одним словом – це інтенсивні тренування. Було по два, по три тренування – це для нас щось нове, в нас ніколи не було по три тренування на день. Майже кожен день по два тренування, вчора було три, завтра також три. Тому наполегливо працюємо, готуємося до сезону.

Я не хотів би казати, яка є футбольна філософія нового тренера – це ми побачимо вже в чемпіонаті. Але найголовніше – це інтенсивність, щоб кожен викладався на 100 відсотків і робив усе для перемоги команди.

Ще раз повторюся: змінилася інтенсивність тренувань, вони стали набагато інтенсивнішими в плані фізичної підготовки. Більше стало фізичних вправ, таких, як зал, сила перед тренуванням, також більше стало бігової роботи, чого, я вважаю, нам не вистачало в минулому сезоні. Ось це нове для нас.

Переваги такого підходу – перш за все це фізична підготовка, щоб ми були фізично готові до зборів. Тому що той стиль гри, який нам пропонують наші тренери – це більш фізичний стиль, і ми повинні бути до нього готові. Тому для цього робляться такі тренування, три тренування на день. Перше тренування в нас було доволі цікаве – це на полі, зранку удари по воротах. Друге – це тренажерний зал в нас був. І третє – також поле, це вже більш тактичне заняття було.

Втома відчувається, звісно, але куди без втоми на зборах? Тим паче ми готуємося до важливого для нас чемпіонату, до ігор кваліфікації Ліги Європи. У нас є все необхідне для відновлення – це сауна, масажі, холодні ванни. Тому встигаємо відновлюватися.

Найважливіше на зборах – це підготуватися командно до чемпіонату, до ігор кваліфікації, також підготуватись кожному індивідуально. А для себе ставлю цілі – це бути в найкращій для себе формі, бути готовим допомагати команді, наскільки це можливо, і грати більше, наскільки це можливо", — наводить слова Назарини прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Лемкін офіційно залишив Шахтар та приєднався до Твенте.