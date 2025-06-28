Україна

До сезону-2025/26 чинний чемпіон України готуватиметься неподалік Граца.

Делегація київського Динамо сьогодні, 28 червня, вирушила на літній навчально-тренувальний збір, передає офіційний сайт "біло-синіх".

Повідомляється, що НТЗ розпочався двома днями раніше запланованої дати. Динамо автобусом дістанеться столиці Молдови Кишинева, звідки літаком вилетить до Австрії.

Кияни готуватимуться до майбутньої кампанії неподалік міста Грац. Суперники "біло-синіх" по спарингах будуть повідомлені додатково.

Сезон-2025/26 для підопічних Олександра Шовковського розпочнеться другим кваліфікаційним раундом Ліги чемпіонів (перший із двох матчів заплановано на 22 липня). Уже відомо, із ким вони можуть зустрітися.