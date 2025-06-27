Україна

21-річний вінгер з Гвінеї може поповнити склад киян уже найближчим часом.

Київське Динамо близьке до підписання перспективного вінгера Саліфу Суми, який нині виступає за азербайджанську Зіру. Про це повідомив журналіст Фуад Алакбаров.

За інформацією джерела, клуби досягли домовленості щодо трансферу 21-річного гвінейця, і перехід може відбутися вже найближчим часом. Варто зазначити, що кияни вже проявляли інтерес до футболіста під час зимового трансферного вікна, але тоді відмовилися від угоди через оцінку гравця в один мільйон євро.

Сума приєднався до Зіри у серпні 2023 року після переходу з французького Гавра. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2027 року, а трансферна вартість, за даними Transfermarkt, наразі складає 1,2 мільйона євро.

У сезоні-2024/25 Саліфу Сума провів 41 матч у складі Зіри, відзначившись 12 забитими м’ячами та сімома асистами.

Нагадаємо, кияни виграли УПЛ-2024/25, пізніше презентувавши нову емблему з трьома зірками, кожна з яких означає десять чемпіонств.