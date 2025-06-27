21-річний вінгер з Гвінеї може поповнити склад киян уже найближчим часом.
Саліфу Сума, Fuad Alakbarov
27 червня 2025, 11:07
Київське Динамо близьке до підписання перспективного вінгера Саліфу Суми, який нині виступає за азербайджанську Зіру. Про це повідомив журналіст Фуад Алакбаров.
За інформацією джерела, клуби досягли домовленості щодо трансферу 21-річного гвінейця, і перехід може відбутися вже найближчим часом. Варто зазначити, що кияни вже проявляли інтерес до футболіста під час зимового трансферного вікна, але тоді відмовилися від угоди через оцінку гравця в один мільйон євро.
Сума приєднався до Зіри у серпні 2023 року після переходу з французького Гавра. Його контракт із клубом чинний до 30 червня 2027 року, а трансферна вартість, за даними Transfermarkt, наразі складає 1,2 мільйона євро.
У сезоні-2024/25 Саліфу Сума провів 41 матч у складі Зіри, відзначившись 12 забитими м’ячами та сімома асистами.
Нагадаємо, кияни виграли УПЛ-2024/25, пізніше презентувавши нову емблему з трьома зірками, кожна з яких означає десять чемпіонств.