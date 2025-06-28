Україна

У клубі розраховують на вихованця Шахтаря.

Атакувальний півзахисник Денис Шостак оновив свою угоду з Олександрією, передає офіційний сайт клубу.

Тепер договір про співпрацю з 22-річним українцем розраховано до кінця травня 2018-го. "Поліграфів" гравець представляє з літа 2023 року, відколи залишив Шахтар U-19.

На рахунку Шостака один гол у 36-ти матчах за Олександрію в усіх турнірах.

Нещодавно "срібний" призер УПЛ-2024/25 попрощався із захисником Артемом Шабановим.