У клубі розраховують на вихованця Шахтаря.
Денис Шостак, fco.com.ua
28 червня 2025, 21:29
Атакувальний півзахисник Денис Шостак оновив свою угоду з Олександрією, передає офіційний сайт клубу.
Тепер договір про співпрацю з 22-річним українцем розраховано до кінця травня 2018-го. "Поліграфів" гравець представляє з літа 2023 року, відколи залишив Шахтар U-19.
На рахунку Шостака один гол у 36-ти матчах за Олександрію в усіх турнірах.
Нещодавно "срібний" призер УПЛ-2024/25 попрощався із захисником Артемом Шабановим.