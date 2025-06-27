Україна

Ще один гравець залишив Олександрію заради харківського клубу.

Центральний захисник Артем Шабанов перебрався до Металіста 1925 з Олександрії, передає офіційний сайт клубу з Харкова.

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Деталі трансферу 33-річного українця не розкриваються. Контракт із гравцем підписано за схемою "1+1". Шабанов отримав футболку з номером 31.

Олександрію Артем представляв із літа 2024 року. Тоді він на правах вільного агента залишив Полісся, підписавши дворічний контракт із новим для себе клубом.

У сезоні-2024/25 оборонець відзначився одним голом і одним асистом у 30-ти матчах за "містян" у всіх турнірах, допомігши їм здобути "срібло" чемпіонату України.

Раніше Шабанов також виступав за Фехервар, київське Динамо, Легію, донецький Олімпік, кам'янську Сталь, Волинь і київський Арсенал. На рахунку виконавця два матчі за збірну України.