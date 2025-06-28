Україна

Завершилися чотири контрольні поєдинки за участі українських клубів.

Клуби української Прем'єр-ліги-2025/26 продовжують готуватися до майбутньої кампанії, зокрема проводячи товариські матчі.

Дуель у Борисполі між новачками УПЛ, а саме Кудрівкою й Полтавою, завершилася на користь "малиново-золотих".

Кудрівка — Полтава 1:2

Голи: Шершень, 71 — Галенков, 22, Одарюк, 35

У Рівному місцевий Верес і тернопільська Нива відіграли 120 хвилин. Сильнішими були господарі поля. Зазначимо, що попри вилучення команди продовжили матч у форматі 11х11.

Верес — Нива Тернопіль 3:0

Голи: Дахновський, 5, Годя, 37, гравець на перегляді, 120.

Верес (1-й тайм): Стефанюк — Протасевич, гравець на перегляді (Баран, 14), Чечер, Гончаренко, Сміян, Годя, Кльоц, Дахновський, гравець на перегляді, Мрвальєвич

Верес (2-й тайм): Кулик — Стамуліс, Балаба, Вовченко, Кусий, Харатін, Кучеров, Куція, Шарай, гравець на перегляді, гравець на перегляді

Вилучення: гравець на перегляді, 10

Зоря й румунський Петролул не виявили сильнішого в Словенії.

Зоря — Петролул 0:0

Зоря: Сапутін (Косівський, 68), Башич (Горбач, 68), Яніч, Вантух (Жуніньо, 68), Тронтель (Малиш, 68), Дришлюк (Маткевич, 74), Попара (Головкін, 68), Мічін (Кораблін, 68), Слесар, Вакула (Білоцерковець, 68), Будківський

Так само в Словенії з ідентичним рахунком завершилося протистояння між Кривбасом і ЦСКА Софія.

Кривбас — ЦСКА Софія 0:0

Кривбас: Маханьков (Хома, 46) — Конате, Юрчец, Вілівальд, Романчук — Ндомбазі, Шевченко (Іліч, 46), Задерака (новачок, 46), Твердохліб, Гонсалез (Каменський, 46) — Мендоза

Нагадаємо, раніше Рух не впорався з Агробізнесом.