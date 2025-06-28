Україна: Перша ліга

Товариська зустріч завершилась нічийним результатом.

Сьогодні, 28 червня, львівський Рух провів свій перший товариський матч у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

У першому спарингу суперником був Агробізнес із Першої ліги — матч закінчився з рахунком 1:1.

Рахунок у матчі було відкрито на 53 хвилині, коли команда Першої ліги невдало розіграла м'яч із вільного удару від своїх воріт. Передачу воротаря перехопив Василь Руніч, який одразу пробив головою, але голкіпер перевів м'яч у стійку, від якої м'яч відскочив до Остапа Притули, а той відправив сферу у порожні ворота.

Агробізнес зрівняв рахунок через десять хвилин, коли пройшла передача по центру штрафного майданчика на гравця, який перебуває на перегляді, який зміг проштовхнути м'яч у ворота у боротьбі з захисником Руху після невдалого перехоплення від Богдана Слюбика.

Для Руха та його нового головного тренера Івана Федика це був перший спаринг на зборах, тоді як для Агробізнеса це була вже третя контрольна гра.

Рух — Агробізнес 1:1

Голи: Притула, 53 — ГНП, 63.

Рух (стартовий склад): Воробйов, Лях, Левицький, Слюбик, Роман, Підгурський, ГНП, Притула, Касарда, Руніч, Кітела.

Запасні: Сірук, Капінець, Баршак, Товарницький, Мужиловський, Бойко, Квас, Панченко, Фіцик, Бондар.