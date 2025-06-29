Україна

Керманич Руху прокоментував нічию проти Агробізнеса на зборах.

Львівський Рух напередодні зіграв унічию в товариському матчі проти волочиського Агробізнеса (1:1) в контексті підготовки до нового сезону.

Головний тренер "жовто-чорних" Іван Федик після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Команда добре почала підготовку до нового сезону. Видно, що хлопці працюють із великим бажанням.

Наразі ми перевіряємо молодь. Оскільки основні гравці лише починають тренуватись у загальній групі, то наші юні футболісти мають змогу проявити себе. Ми оцінюємо, хто з них може допомогти команді на дистанції сезону і це зараз наше основне завдання у спарингу з Агробізнесом.

Олексій Воробйов та Богдан Левицький набираються досвіду. На зборах у них є можливість грати, є право на помилку, аби хлопці набрались впевненості. У спарингу з Агробізнесом ці юні футболісти зіграли непогано. Водночас поступово повертаються до загальної групи легіонери. Комусь потрібен день, комусь два, а комусь — тиждень, аби набрати оптимальні кондиції.

Ми лише тиждень тренувались, але гравці дуже добре сприймають ідеї тренерського штабу. Не думаю, що ці зміни для футболістів є кардинальними, адже в деяких моментах ми сповідуємо ті ж ігрові принципи, що й попередні тренери Руху. Та деякі ігрові аспекти все ж змінюються і хлопці потрохи звикають до наших вимог та нашої спільної роботи.

Молодь має змогу проявити себе і завдяки цьому ми розумітимемо, наскільки великою в нас буде обойма гравців на цей сезон. У цей же час ми дивимось, які позиції нам слід закрити і кого команді бракує, тож за потреби будемо підсилюватись на трансферному ринку", — заявив український фахівець.

Наступний товариський матч львівський Рух проведе проти тернопільської Ниви 5 липня.