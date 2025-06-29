Україна

Фулбек виступав за харків'ян протягом майже п'яти років.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про відхід із клубу правого захисника Максима Жичикова.

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До харків'ян нині 32-річний українець приєднався наприкінці серпня 2020-го. Тоді він на правах вільного агента залишив Минай.

Тепер Жичиков на тих же умовах іде з Металіста 1925. На його рахунку один гол і чотири асисти у 85-ти матчах за харківський клуб у всіх турнірах.

Нещодавно колектив Младена Бартуловича посилився гравцем "срібного" призера УПЛ-2024/25 Олександрії.