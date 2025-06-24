Україна

Харківський клуб суттєво вирізняється на фоні інших дебютантів елітного дивізіону за рівнем оплати гравців.

Після завершення сезону-2024/25 визначилися всі учасники Української Прем’єр-ліги, які здобули підвищення з Першої ліги. До елітного дивізіону піднялися Епіцентр, Полтава, Металіст 1925 та Кудрівка. І якщо за спортивними показниками клуби були досить близькими, то в плані зарплат — відрив харків’ян вражає.

Як повідомляє ТаТоТаке, гравці Металіста 1925 отримуватимуть у середньому від 10 до 15 тисяч доларів на місяць. Це у кілька разів більше, ніж в інших трьох колективах. Для порівняння:

Епіцентр — 3,5–4 тисячі доларів

Полтава — 2–2,5 тисячі доларів

Кудрівка — 1,5–2 тисячі доларів

Ба більше, деякі гравці харківського клубу, такі як Ілля Крупський та Іван Калюжний, за інформацією джерела, можуть отримувати до 25–30 тисяч доларів щомісяця.

Раніше стало відомо, що Металіст 1925 зіграє спаринги з Боруссією М та Бохумом.