Україна

Відбулися чергові спаринги українських клубів.

Сьогодні, 29 червня, відбулися чергові матчі українських клубів, які продовжують підготовку до старту нового сезону.

У першому матчі Олександрія під керівництвом нового головного тренера Кирила Нестеренка розгромила Інгулець із рахунком 5:1.

У складі команди Нестеренка голами відзначилися Козак та Булеца, а Матеус оформив дубль. Ще один м'яч записаний як автогол. У Інгульця єдиний м'яч забив гравець, який перебуває на перегляді.

Олександрія – Інгулець 5:1

Голи: Матеус (2), Булеца, Козак, автогол — гравець на перегляді.

У другій зустрічі Колос мінімально поступився сумській Вікторії з рахунком 0:1. Єдиний м'яч був забитий на 60 хвилині, а його автором став Дудник.

Колос — Вікторія 0:1

Гол: Дудник, 60.