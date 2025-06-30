Новачки наступного розіграшу УПЛ зіграють із потужними опонентами.
фото ФК Металіст 1925
30 червня 2025, 12:41
Харківський Металіст 1925 за підсумком перехідних матчів цього сезону здобув право на участь в українській Прем’єр-лізі.
А отже команда на чолі з Младеном Бартуловичем має провести продуктивні збори в Австрії в контексті підготовки до виступів у "елітному" дивізіоні.
Там "жовто-сині" вже запланували собі шість контрольних матчів:
30 червня проти румунського Ботошані
2 липня проти грецького Панатінаїкос
7 липня проти азербайджанського Карабаха
16 липня проти німецького Вальдгоф
19 липня проти німецького Бохум
22 липня проти менхенгладбахської Боруссії
У клубі зазначають, що розклад не є остаточним і в ньому можливі оновлення та доповнення.
Нагадаємо, що напередодні харківський Металіст 1925 залишив один із досвідчених захисників.