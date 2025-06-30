Україна

Новачки наступного розіграшу УПЛ зіграють із потужними опонентами.

Харківський Металіст 1925 за підсумком перехідних матчів цього сезону здобув право на участь в українській Прем’єр-лізі.

А отже команда на чолі з Младеном Бартуловичем має провести продуктивні збори в Австрії в контексті підготовки до виступів у "елітному" дивізіоні.

Там "жовто-сині" вже запланували собі шість контрольних матчів:

30 червня проти румунського Ботошані

2 липня проти грецького Панатінаїкос

7 липня проти азербайджанського Карабаха

16 липня проти німецького Вальдгоф

19 липня проти німецького Бохум

22 липня проти менхенгладбахської Боруссії

У клубі зазначають, що розклад не є остаточним і в ньому можливі оновлення та доповнення.

Нагадаємо, що напередодні харківський Металіст 1925 залишив один із досвідчених захисників.