Україна

У гравців завершились угоди з клубом.

Харківський Металіст 1925 повернувся до української Прем’єр-ліги за рахунок успішних перехідних матчів, і тепер готується до виступів у "елітному" дивізіоні під орудою Младена Бартуловича.

"Жовто-сині" вже повідомили приблизний розклад своїх товариських матчів на зборах у Австрії.

Після цього настала черга кадрових новин — у останній день червня 2025 року термін дії контрактів одразу трьох футболістів добіг до завершення.

Ідеться про захисника Ігоря Курила, півзахисника Дмитра Кравченка та нападника Андрія Чирука, у кожного з яких своя історія взаємин із клубом.

32-річний Курило став гравцем 1925 улітку 2022 року та встиг зіграти 48 матчі й віддати п’ять гольових передач.

30-річний Кравченко серед цієї трійки виступав за харків’ян найдовше — від осені 2020 року, але зіграв усього 44 матчі (два голи).

На рахунку 24-річного Чирука, який приєднався до команди теж улітку 2022 року, 33 матчі, один гол, два асисти.