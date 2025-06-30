До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 30 червня, розпочавшись о 18:30.
фото ФК Металіст 1925
30 червня 2025, 14:12
Сьогодні, 30 червня, харківський Металіст 1925 проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Австрії у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Першим суперником для команди Младена Бартуловича буде румунський Ботошані, який завершив сезон на 12 сходинці турнірної таблиці.
Онлайн трансляція матчу Металіст 1925 — Ботошані:
За підсумками минулого сезону Металіст 1925 посів третє місце в групі підвищення за класом і через перехідні матчі пробився до УПЛ.