Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 30 червня, розпочавшись о 18:30.

Сьогодні, 30 червня, харківський Металіст 1925 проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у Австрії у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Першим суперником для команди Младена Бартуловича буде румунський Ботошані, який завершив сезон на 12 сходинці турнірної таблиці.

Онлайн трансляція матчу Металіст 1925 — Ботошані:

За підсумками минулого сезону Металіст 1925 посів третє місце в групі підвищення за класом і через перехідні матчі пробився до УПЛ.