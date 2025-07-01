Україна

Обвинувальний акт вже скеровано до суду.

Співробітники ДБР спільно з СБУ завершили розслідування щодо співробітника ТЦК із Дніпра. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

ДБР заявляє, що співробітник ТЦК лякав свого знайомого тренера місцевої аматорської футбольної команди мобілізацією.

Натомість військовий пропонував допомогу, якщо тренер заплатить йому дві тисячі гривень. За його словами, він мав вільний доступ до незаповнених бланків повісток із печатками та підписами військового комісара, які б допомогли уникати призову на блокпостах.

Також наголошується, що співробітник ТЦК "домовлявся" не лише з тренером, а й з гравцями команди, яка на той момент готувалася до виїзного поєдинку в іншому місті.

З команди він зібрав 35 тисяч гривень і під час передачі грошей підозрюваного затримали.

В результаті військовий звинувачується у вимаганні та отриманні вигоди службовою особою. Йому загрожує десять років ув'язнення з конфіскацією майна.

Обвинувальний акт вже було передано до суду та Дніпровської прокуратури у сфері оборони.