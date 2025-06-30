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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 червня 2025 року.

Завершилася 1222 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (hromadske)

- У ніч проти 29 червня російські війська застосували проти України 537 засобів повітряного нападу, серед яких дрони й ракети. Під ударом опинилися, зокрема, Львівська, Черкаська та Полтавська області. На Черкащині внаслідок атаки постраждали шість людей, серед них — дитина.

- Льотчик 1 класу і пілот F-16 Максим Устименко загинув у ніч проти 29 червня під час відбиття російської атаки. У Повітряних силах розповіли, що під час відпрацювання однієї з російських цілей літак Устименка зазнав пошкоджень і почав втрачати висоту. Він відвів машину від населеного пункту, але не встиг катапультуватись. Президент України Володимир Зеленський надав Устименку посмертно звання Героя України.

- Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. У МЗС України назвали це рішення необхідним і відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави.

- Зеленський повідомив, що Україна повністю синхронізувала 13-й та 14-й пакети санкцій Євросоюзу проти рф, і синхронізує пакет обмежувальних заходів ЄС щодо Ірану. Він пояснив, що санкції стосуються багатьох діячів і компаній, які дотичні до військового виробництва та схем зовнішнього терору проти сусідів у регіоні, а також до внутрішніх репресій в Ірані.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Українські воїни продовжують завдавати ворогу значних втрат. Так, частково підтверджено результати вогневого ураження 28.06.2025 аеродрому Кіровське на тимчасово окупованій території АР Крим. На цей час відомо про знищення ЗРГК "Панцирь С1" та гелікоптерів противника: Мі-8; Мі-26 та Мі-28. Інші результати потребують додаткового вивчення та належного підтвердження.

З початку цієї доби відбулося 104 бойових зіткнення. Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 34 авіаційних ударів, застосувавши 57 ракет та скинувши 56 керованих авіаційних бомб, здійснив 1269 уражень дронами-камікадзе та 4176 артилерійських обстрілів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 12 штурмових дій окупантів, ще три боєзіткнення тривають досі. Крім того, ворог завдав сім авіаційних ударів, скинувши 18 керованих бомб, та здійснив 288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили три атаки у районах Вовчанська, ще два бої тривають. Авіація противника вдарила КАБами по населених пунктах Синельниково, Вільхуватка; НАРами ворог атакував Вовчанські Хутори, Окіп та Охрімівку.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у напрямках Петропавлівки, Куп’янська та Піщаного.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Копанки, Надія, Рідкодуб, Греківка, Торське у Серебрянському лісництві та у бік Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру, Середнього, Шандриголового. Три боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили чотири атаки поблизу Серебрянки, Григорівки та Виїмки.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили дві ворожі спроби просунутися вперед у районі Часового Яру.

Ворог шість разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку — у районах Дачного, Торецька, Яблунівки, одне боєзіткнення ще триває.

Протягом дня на Покровському напрямку агресор здійснив 28 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Удачне, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Олексіївка та у напрямках Володимирівки, Новопавлівки. Авіаударів зазнали Муравка та Новопавлівка. За попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 138 окупантів, з них 86 — безповоротно. Знищено один танк, сім одиниць автомобільної техніки, три мотоцикли та чотири безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено три мотоцикли противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили вісім атак противника у районах населених пунктів Мирне, Запоріжжя, Федорівка, Шевченко, Веселе, Новопіль та Рівнопіль, ще три боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбивають дві наступальні дії ворожих військ поблизу Малинівки.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Кам’янське, один бій ще триває. Під удар авіації загарбників потрапило Приморське.

На Придніпровському напрямку протягом дня відбулось п’ять боєзіткнень.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні підписав указ, яким уводиться в дію рішення РНБО України щодо Оттавської конвенції – це конвенція про заборону протипіхотних мін.

росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських убивць – знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так.

Звісно, ми бачимо, як наші сусіди у Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватись. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми — сила! Слава Україні!