Україна

У Черкасах розраховують на плеймейкера збірної Косова.

Атакувальний півзахисник Мухаррем Яшарі оновив свою угоду з ЛНЗ, передає офіційний сайт клубу.

Деталі нового контракту з 27-річним косоваром не розкриваються. Гравець представляє "бузкових" із кінця січня 2024 року.

Черкаський клуб придбав Яшарі в Дріти за 50 тисяч євро. Загалом на його рахунку п'ять голів і десять асистів у 43-х матчах за ЛНЗ у всіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно "бузкові" оголосили розклад спарингів на липень.