У Черкасах розраховують на плеймейкера збірної Косова.
Мухаррем Яшарі, fc-lnz.com
01 липня 2025, 16:57
Атакувальний півзахисник Мухаррем Яшарі оновив свою угоду з ЛНЗ, передає офіційний сайт клубу.
Деталі нового контракту з 27-річним косоваром не розкриваються. Гравець представляє "бузкових" із кінця січня 2024 року.
Черкаський клуб придбав Яшарі в Дріти за 50 тисяч євро. Загалом на його рахунку п'ять голів і десять асистів у 43-х матчах за ЛНЗ у всіх турнірах.
Нагадаємо, нещодавно "бузкові" оголосили розклад спарингів на липень.