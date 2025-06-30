Україна

Пономарьов береться до роботи.

Черкаський ЛНЗ завершив цей сезон на дванадцятій сходинці турнірної таблиці української Прем’єр-ліги, яка є останньою перед зоною перехідних матчів, після чого попрощався з головним тренером Романом Григорчуком.

Йому на зміну "бузкові" запросили тепер уже колишнього керманича львівського Руху Віталія Пономарьова.

Із новим тренером на чолі колектив із Черкас готується до початку наступної кампанії та оприлюднив розклад товариських матчів на найближчий місяць.

2 липня ЛНЗ зіграє проти сумської Вікторії

5 липня проти київської Оболоні

12 липня проти СК Полтава

13 липня проти петровського Інгульця

19 липня проти ковалівського Колоса *(узгоджується)

20 липня проти тарасівського ЮКСА

25 липня проти Кудрівки та одеського Чорноморця

Нагадаємо, що до цього черкаський ЛНЗ оголосив про підписання воротаря петровського Інгульця.