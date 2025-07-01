Україна

Одразу п'ятеро виконавців залишили харківський клуб.

Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про відхід із клубу п'яти гравців.

Лівий захисник Олександр Чорноморець і центральний нападник Владислав Бугай стали вільними агентами. Першого харків'яни підписали в лютому 2025 року, тоді як другий приєднався до них у вересні 2024-го (оренда із Зорі).

На рахунку Чорноморця чотири матчі в усіх турнірах, а Бугай відзначився одним голом і одним асистом у 18-ти.

До своїх клубів з оренди в Металісті 1925 повернулися правий захисник Олексій Гусєв (Динамо Київ), опорний півзахисник Голден Мафвента (Вишков) і атакувальний півзахисник Педро Артур (Конкордія). Голден поповнив склад харків'ян у вересні 2024 року, а Олексій і Педро поповнили склад клубу взимку 2025-го.

Мафвента відзначився одним асистом у 17-ти матчах, тоді як Артур узяв участь у трьох. Гусєв виступав виключно за Металіст 1925-2 (два матчі).

Нагадаємо, нещодавно харківський клуб попрощався й із центрфорвардом Андрієм Борячуком.