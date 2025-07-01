Україна

29-річний форвард з багатим досвідом поповнив склад клубу.

Епіцентр оголосив про підписання контракту з 29-річним форвардом Андрієм Борячуком. Деталі угоди не розголошуються.

Вихованець академії Шахтаря поступово піднімався по кар’єрних щаблях, дебютував у юнацьких командах донецького клубу, а згодом і в основній команді, забивши гол у своєму першому офіційному матчі в Кубку України.

Після Шахтаря Андрій мав досвід виступів у низці клубів України та за кордоном — у складі Маріуполя, Руху, турецького Різеспора та угорського Мезйокйовешда. Останнім часом він захищав кольори харківського Металіста 1925.

За професійною кар’єрою Борячук провів понад двісті матчів і забив сто м’ячів, а також представляв Україну на різних рівнях, включно з національною збірною.

Нагадаємо, Епіцентр зіграє спаринги з вінницькою Нивою та Поділлям.