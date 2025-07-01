Україна

Талановитий виконавець "жовто-чорних" поповнив склад "зелено-білих".

Центральний нападник Ярослав Карабін попрощався з Рухом і приєднався до Карпат, передає офіційний сайт "зелено-білих".

Деталі контракту з 22-річним українцем не розкриваються. За даними transfermarkt, сума трансферу склала 600 тисяч євро. Гравець отримав футболку з 19-м номером.

Карабін — вихованець СДЮШОР Карпати. Він виступав за юнацьку й молодіжну команди КПФ Карпати, а в сезоні-2020/21 взяв участь у чотирьох протистояннях львів'ян у Другій лізі.

Восени 2020 року Ярослав на правах вільного агента приєднався до Руху. Загалом на його рахунку 11 голів і дев'ять асистів у 78-ми матчах за "жовто-чорних" у всіх турнірах.

Нагадаємо, раніше Карпати підписали досвідченого воротаря.