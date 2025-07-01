Україна

32-річний воротар з УПЛ-досвідом посилив останній рубіж львівського клубу.

Львівські Карпати оголосили про підписання нового воротаря — команду поповнив 32-річний Андрій Кліщук.

Новачок має значний досвід виступів на професійному рівні. Свою кар’єру він розпочинав на Одещині, захищаючи кольори місцевих клубів, а згодом опинився в структурі Чорноморця. Згодом грав за кілька команд нижчих ліг, а в 2019 році дебютував у Прем’єр-Лізі з Дніпром-1.

Останнім клубом Кліщука був Кривбас, з яким він став бронзовим призером УПЛ. У минулому сезоні провів 24 матчі в еліті українського футболу, десять з яких завершив без пропущених м’ячів, що дозволило йому увійти до п’ятірки найкращих воротарів ліги за цим показником.

Також він має досвід виступів у Кубку України та єврокубках. У складі Карпат Кліщук гратиме під 30-м номером.

Нагадаємо, вчора Кривбас очолив Патрік ван Леувен.