Україна

Контракт із півзахисником розірвано за згодою сторін.

Карпати оголосили про припинення співпраці з півзахисником Євгеном Підлепенцем.

Як повідомляє офіційний сайт львівського клубу, контракт із 26-річним футболістом було розірвано за обопільною згодою сторін.

У минулому сезоні Підлепенець провів 26 матчів за Карпати, відзначившись трьома голами та трьома асистами.

Загалом упродовж двох років у складі львівської команди хавбек зіграв 49 матчів, у яких забив 8 м’ячів і зробив 10 результативних передач.

Карпати подякували Євгену за вагомий внесок у розвиток клубу, зокрема, за допомогу в поверненні команди до УПЛ, і побажали успіхів у подальшій кар'єрі.