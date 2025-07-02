Україна

Правий захисник залишиться у львівському клубі щонайменше на ще один сезон.

Карпати оголосили про підписання нового контракту з правим захисником Павлом Полегеньком. У

Угода з 30-річним фулбеком укладена за схемою 1+1, що передбачає можливість продовження ще на один сезон.

Полегенько приєднався до Карпат улітку 2023 року та став важливою фігурою в команді, яка зуміла здобути підвищення до української Прем’єр-ліги.

За два роки у складі "зелено-білих" український фулбек провів 50 матчів, відзначився 8 голами та 4 асистами.