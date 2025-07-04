Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 4 липня 2025 року.

Шахтар провів свій перший товариський матч міжсезоння, зустрівшись із хорватською Горицією. Поєдинок став дебютом на тренерському містку “гірників” для Арди Турана, і його команда здобула перемогу з рахунком 1:0.

У першому таймі команди обмінялися кількома небезпечними моментами, але до перерви голів не було. Донеччани загрожували воротам суперника ударами Назарини, Траоре й Шведа, а у гостей найреальнішою нагодою став постріл Пршира в поперечину.

Після перерви Туран провів велику кількість замін, і свіжі гравці швидко дали результат. На 51-й хвилині Педро Енріке навісив із лівого флангу, а Егіналду точно пробив головою — 1:0. Шахтар і надалі контролював хід гри, створював моменти зусиллями Кевіна, Марлона Гомеса та Аліссона, проте рахунок більше не змінився.

Таким чином, “гірники” розпочали підготовку до нового сезону з перемоги, а Арда Туран — із позитивного дебюту на чолі команди.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Гориця:

Шахтар — Гориця 1:0

Гол: Егіналду, 51.

Шахтар: Різник (Фесюн, 46), Конопля (Вінісіус Тобіас, 46), Грам (Бондар, 46), Матвієнко (к) (Фарина, 46), Азаров (Педро Енріке, 46), Назарина (Глущенко, 31; Марлон Гомес, 46), Педріньйо (Бондаренко, 46), Судаков (Очеретько, 46), Швед (Аліссон, 46), Невертон (Кевін, 46), Траоре (Егіналду, 31; Кауан Еліас, 60)

Гориця: Жарков — Браун, Чуїч, Кавель, Леш — Міканович, Пелко, Перич, Пршір — Фіолич, Чабрая.