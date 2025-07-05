Україна: Перша ліга

Перший матч нового тренера — і одразу чотири м’ячі у воротах суперника.

Чернівецька Буковина провела свій перший контрольний матч у рамках підготовки до нового сезону. Суперником команди стала стрийська Скала 1911 — представник Другої ліги. Поєдинок, що проходив у селі Поляна на Закарпатті, завершився впевненою перемогою буковинців із рахунком 4:0.

Цей матч став дебютним для нового головного тренера Буковини Сергія Шищенка, який у міжсезоння очолив команду. Разом із наставником з Києва до Чернівців переїхали чотири футболісти: Карась, Груша, Стасюк, Вітенчук, а також тренерський штаб — асистент Микола Гібалюк та тренер воротарів Артем Кичак.

Початок гри пройшов під контролем Буковини. Уже в дебюті чернівчани створили низку небезпечних моментів, і на 17-й хвилині Іван Тищенко відкрив рахунок після прострілу з флангу. До перерви команда Шищенка подвоїла перевагу — цього разу відзначився Стасюк, який точно пробив після помилки голкіпера суперника.

У другому таймі "жовто-чорні" продовжили демонструвати активну та комбінаційну гру. На 53-й хвилині Андрейчук замкнув передачу з лівого флангу, зробивши рахунок 3:0. Крапку в матчі поставив Кілєвий — на 81-й хвилині він пробив у дальній кут після сольного проходу, встановивши остаточний рахунок.

Ексклюзивний коментар від Данила Карася для Football.ua:

"У цілому гра складалася для нас добре. Попри рахунок 4:0 ми не реалізували багато моментів, але враження позитивні. Перший тайм був більш інтенсивнішим, але й у другому ми продовжили тиснути на суперника. Це перша перемога на зборах і моя перша за Буковину. Попереду найцікавіше", — розповів Карась.

Буковина — Скала 1911 4:0

Голи: Тищенко (17), Стасюк (36), Андрейчук (53), Кілєвий (81).

Буковина (1-й тайм): Каневцев, Стасюк, Бусько, Карась, Морговський, Вітенчук, Тищенко, Бойчук (к), Шинкаренко, ГНП, Гончарук.

Буковина (2-й тайм): Пеньков, ГНП (Карась, 66), Безуглий, Прокопчук, Саків, Кольцов, Глущук, Груша, Кожушко, Кілєвий, Андрейчук.

Скала 1911 (1-й тайм): Завгородній, Мердєєв, Николишин, Гарькавенко, ГНП, ГНП, Лук’янченко, Гудзінський, Грицак, Федор, Фесенко.

Скала 1911 (2-й тайм): Архипчук, Сагайдак, Ралюченко, ГНП, Янюк, Мальський, Мацієвський, Жуміга, ГНП, Кравченко, ГНП.

Наступний контрольний матч Буковина зіграє у середу, 9 липня, проти футбольного клубу Ужгород.