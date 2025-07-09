Україна

Клуб із Кам'янця-Подільського прийматиме своїх суперників у Тернополі.

Епіцентр на своєму офіційному сайті оголосив, де проводитиме домашні матчі чемпіонату України-2025/26.

У клубі зазначили, що стадіон ім. Г. Тонкочеєва в Кам'янці-Подільському поки що не відповідає вимогам проведення змагань такого рівня. Через це клуб прийматиме своїх суперників у Тернополі, на Міському стадіоні ім. Р. Шухевича, що вміщує трохи більше 15 тисяч уболівальників.

Вищезгадана арена також є "домівкою" представника Першої ліги тернопільської Ниви.

У неділю, 3 серпня, підопічні Сергія Нагорняка прийматимуть донецький Шахтар у першому турі УПЛ-2025/26.

Нагадаємо, нещодавно Денис Янаков поділився своїми думками щодо підписання контракту з Епіцентром.