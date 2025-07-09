Україна

Денис Янаков поділився своїми думками після переходу до складу дебютанта УПЛ.

Півзахисник Епіцентра Денис Янаков прокоментував свій перехід до складу дебютанта УПЛ із одеського Чорноморця.

"Це амбітний клуб, який ставить перед собою певні завдання. Важливу роль зіграв фактор головного тренера. Ми з ним багато спілкувався і я, завдяки цим розмовам, зрозумів його вимоги. Мені вони прийшлися до вподоби.

Дуже позитивні враження, колектив – дружній. І мені ще Сергій Миколайович казав раніше, що вони в Епіцентрі, як одна сім’я. Я, коли приїхав, у перші дні я одразу все відчув. Хлопці дуже привітні, один за одного. То враження – лише позитивні.

Для мене, повторюся, вирішальним був фактор головного тренера. Я бачу та розумію, що він хоче. Мені подобається гра з м’ячем, гра на м’ячі, грати у футбол, який не для оборони, а більше атакувальний", — наводить слова Янакова прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Епіцентр попрощався із трьома гравцями.