Денис Янаков поділився своїми думками після переходу до складу дебютанта УПЛ.
Денис Янаков, ФК Епіцентр
09 липня 2025, 12:48
Півзахисник Епіцентра Денис Янаков прокоментував свій перехід до складу дебютанта УПЛ із одеського Чорноморця.
"Це амбітний клуб, який ставить перед собою певні завдання. Важливу роль зіграв фактор головного тренера. Ми з ним багато спілкувався і я, завдяки цим розмовам, зрозумів його вимоги. Мені вони прийшлися до вподоби.
Дуже позитивні враження, колектив – дружній. І мені ще Сергій Миколайович казав раніше, що вони в Епіцентрі, як одна сім’я. Я, коли приїхав, у перші дні я одразу все відчув. Хлопці дуже привітні, один за одного. То враження – лише позитивні.
Для мене, повторюся, вирішальним був фактор головного тренера. Я бачу та розумію, що він хоче. Мені подобається гра з м’ячем, гра на м’ячі, грати у футбол, який не для оборони, а більше атакувальний", — наводить слова Янакова прес-служба клубу.
Раніше повідомлялося, що Епіцентр попрощався із трьома гравцями.