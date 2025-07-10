Україна

Ім’я нового головного тренера буде озвучено найближчим часом.

Желько Любенович більше не є головним тренером Ворскли, про що повідомив офіційний сайт клубу.

За інформацією клубу, Любенович вирішив покинути Полтаву через сімейні обставини. Керівництво Ворскли з розумінням поставилося до цього рішення, і сторони розійшлися мирно, побажавши одна одній успіхів у майбутньому.

Нове ім’я головного тренера чоловічої команди Ворскли буде оголошено найближчим часом.

Нагадаймо, що Любеновича призначили головним тренером 24 червня 2025 року. Під його керівництвом команда не встигла провести жодного офіційного матчу.

За підсумками сезону-2024/25 Ворскла вилетіла з Української Прем’єр-ліги до Першої ліги. До призначення у Ворсклі Любенович залишався без роботи з січня 2025 року, коли залишив Минай.