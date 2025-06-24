Україна: Перша ліга

Сербський спеціаліст допомагатиме "зелено-білим" у боротьбі за повернення до УПЛ.

Колишній керманич Минаю Желько Любенович призначений головним тренером Ворскли, передає офіційний сайт клубу з Полтави.

Повідомляється, що контракт із 43-річним спеціалістом розраховано до кінця червня 2026-го. До тренерського штабу серба ввійдуть Нікола Ігнятієвич, а також двоє колишніх "ворсклян" — Валерій Куценко і Дмитро Стойко, який відповідатиме за підготовку голкіперів.

Любенович раніше очолював Минай. На чолі клубу із Закарпаття Желько провів 34 матчі, сезон-2024/25 завершивши на 12-й сходинці (4-й у групі вибування) турнірної таблиці Першої ліги.

Нагадаємо, Ворскла вибула з УПЛ і вперше за 30 років проведе сезон не в найвищому дивізіоні України.