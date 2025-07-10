Україна

Термін нової угоди не розголошується.

Чорноморець оголосив про продовження контракту із захисником Ярославом Ракіцьким. Термін нової угоди не розголошується.

Ярослав приєднався до одеської команди наприкінці березня 2025 року. За Чорноморець він провів 9 матчів, віддав 1 результативну передачу, проводячи на полі в середньому 65 хвилин за гру.

Раніше повідомлялося, що Чорноморець продовжив контракти з трьома гравцями та підписав Сухаря й Романюка.