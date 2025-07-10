Чорноморець оголосив про продовження контракту із захисником Ярославом Ракіцьким. Термін нової угоди не розголошується.

Ярослав приєднався до одеської команди наприкінці березня 2025 року. За Чорноморець він провів 9 матчів, віддав 1 результативну передачу, проводячи на полі в середньому 65 хвилин за гру. 

Раніше повідомлялося, що Чорноморець продовжив контракти з трьома гравцями та підписав Сухаря й Романюка.