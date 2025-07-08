Україна: Перша ліга

Одеський клуб готується до початку сезону-2025/26.

Одеський Чорноморець на своїй сторінці в Telegram оголосив про оновлення угод із голкіперами Яном Вічним і Максимом Набитом, а також опорним півзахисником Богданом Білошевським.

Деталі нових контрактів із виконавцями не розголошуються. Вічний у сезоні-2024/25 взяв участь в одному матчі "моряків", пропустивши три гола, тоді як на рахунку Білошевського 20 поєдинків. Набит представляв молодіжну команду (U-19) і пропустив 40 голів у 20-ти матчах (2 "сухих").

Також повідомляється, що склад Чорноморця на правах вільних агентів поповнили лівий захисник Тимофій Сухар і правий захисник Юрій Романюк. Раніше вони виступали за Колос і Прикарпаття відповідно.

Нагадаємо, раніше одесити підписали братів Когутів і Олександра Османа.

У першому турі Першої ліги-2025/26 підопічні Олександра Кучера прийматимуть Ниву Тернопіль. Базова дата матчу — 2 серпня.