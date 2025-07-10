Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 10 липня, розпочавшись об 17:00.

Сьогодні, 10 липня, Динамо проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Олександра Шовковського буде одеський данський Мідтьюлланн.

Матч проходитиме на стадіоні Sportplatz Friedberg в Фрідбергу.

Онлайн трансляція матчу Динамо - Мідтьюлланн:

Раніше стало відомо, що Динамо знову віддало Рамадані в оренду/