Україна

Захисник збірної Боснії і Герцеговини може приєднатися до киян за три мільйони євро.

Київське Динамо активно працює над підсиленням складу перед стартом у кваліфікації Ліги чемпіонів. За інформацією хорватського видання Sportske Novosti, український клуб близький до трансферу 27-річного захисника Рієки Степана Раделіча.

Футболіст, який виступає за національну збірну Боснії і Герцеговини, погодився на переїзд до України, попри складну безпекову ситуацію. Рієка оцінила свого гравця у три мільйони євро — суму, яку Динамо готове заплатити.

У сезоні-2024/25 Раделіч провів 37 матчів у складі хорватського клубу, відзначившись трьома голами та одним асистом. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у 2,8 мільйона євро.

Наразі київський клуб перебуває на тренувальних зборах в Австрії, де готується до старту у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Першим суперником Динамо в єврокубках стане переможець пари Жальгіріс (Литва) – Хамрун Спартанс (Мальта). Матчі відбудуться 24 та 31 липня.