Україна

Владислав Ванат зрівняв рахунок на 76-й хвилині гри.

Під час літніх зборів в Австрії київське Динамо провело товариський матч проти англійського клубу Вест Бромвіч із Чемпіоншипу. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Гості з Англії відкрили рахунок на 56-й хвилині: після точного прострілу запасного Майкі Джонстона, захисник Ната Філліпс ефектно забив головою. Втім, на 76-й хвилині Динамо змогло зрівняти рахунок – форвард Владислав Ванат скористався помилкою суперника та майстерно реалізував вихід один на один.

Команди продемонстрували напружену гру, створюючи гострі моменти на обох половинах поля. Підопічні Олександра Шовковського мали шанси на перемогу, проте захист Вест Бромвіча на чолі з воротарем Джо Вайлдсмітом утримав рівновагу.

Цей матч став четвертим спарингом Динамо під час підготовки до нового сезону. Чемпіони України готуються до початку офіційних змагань. Орієнтовно 22 чи 23 липня кияни розпочнуть виступи в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Вест Бромвіч після цього матчу повернеться до Великої Британії, де продовжить підготовки до сезону.

Динамо – Вест Бромвіч – 1:1

Голи: Ванат, 76 – Філліпс, 56

Динамо (стартовий склад): 35. Нещерет – 20. Караваєв, 40. Біловар, 34. Захарченко, 76. О. Гусєв – 91. Михайленко, 25. Яцик, 29. Буяльський (к), 17. Торрес, 22. Кабаєв – 3. Супряга (19. Задорожний, 35).

Динамо (з 61-ї хвилини): 74. Ігнатенко – 45. Брагару, 32. Михавко, 4. Попов, 2. Вівчаренко – 6. Бражко, 10. Шапаренко, 8. Піхальонок, 9. Волошин, 7. Ярмоленко (к) – 11. Ванат.

Вест Бромвіч: Вайлдсміт; Ферлонг (Вільямс 61), Філліпс (Тейлор 61), Хеггем (Діоманд 70), Стайлз (Фработта 61); Феллоуз (Грант 46), Діакіте (Мфуамба 70), Моватт (Дімінг 61), Грант (Босток 70); Прайс (Бані 70), Дайк (Коул 61).

Попередження: Яцик (55) – Прайс (29), Діакіте (48), Філліпс (60).