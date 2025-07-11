До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 11 липня, розпочавшись об 12:00.
Гравці Динамо, ФК Динамо Київ
11 липня 2025, 09:39
Сьогодні, 11 липня, київське Динамо проведе свій черговий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Олександра Шовковського буде англійський Вест Бромвіч. Матч розпочнеться о 12:00.
Онлайн трансляція матчу Динамо Київ — Вест Бромвіч:
За підсумками минулого сезону Динамо стало чемпіоном УПЛ, а Вест Бромвіч посів дев'яте місце у Чемпіоншипі.