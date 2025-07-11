Україна

Деталі контракту з бразильським оборонцем не розголошуються.

Центральний захисник Марлон залишив Лос-Анджелес на правах вільного агента й повернувся до Шахтаря, передає офіційний сайт донецького клубу.

Шахтар — Ільвес 6:0 Відео голів та огляд матчу 10.07.2025

Вперше нині 29-річний бразилець поповнив склад "гірників" у липні 2021-го. Тоді, за даними transfermarkt, Сассуоло отримав за гравця 12 млн євро.

У сезоні-2021/22 Марлон провів за Шахтар 22 матчі в усіх турнірах. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну оборонець на правах оренди представляв Монцу й рідний для нього Флуміненсе.

Влітку 2024 року контракт бразильця з "гірниками" втратив чинність. У вересні він перебрався до Лос-Анджелеса, у підсумку взявши участь у 26-ти матчах усіх турнірів і відзначившись одним голом.

Повідомляється, що Марлон уже приєднався до Шахтаря в Словенії. Деталі нового договору про співпрацю між сторонами наразі не повідомляються.