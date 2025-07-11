Україна

Словенський клуб не зміг нічого протиставити підопічним Арди Турана у контрольній зустрічі, в якій хет-трик оформив Лассіна Траоре.

Донецький Шахтар не зупиняється навіть у товариських матчах. Наступного дня після впевненої перемоги над Ільвесом у кваліфікації Ліги Європи (6:0), команда Арди Турана вийшла на поле проти словенського Бріньє Гросуплє — і знову показала шоу, перемігши 5:0.

У першому таймі суперник ще тримався, але під завісу Егіналду відкрив рахунок. А вже після перерви розпочався бенефіс Лассіни Траоре: нападник вийшов на заміну та оформив хет-трик упродовж 20 хвилин, забивши на 47-й, 60-й та 67-й хвилинах. Крапку в матчі поставив Гочолеішвилі, реалізувавши пенальті на 79-й хвилині.

Шахтар повністю домінував на полі, демонструючи глибину складу й фізичну готовність до нового сезону. Наступне випробування для “гірників” — матч-відповідь із Ільвесом у Лізі Європи 17 липня.

Шахтар – Бріньє Гросуплє 5:0

Голи: Егіналду, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолеішвілі, 79 (пен.)

Шахтар (1 тайм): Фесюн – Азаров, Фарина, Грам, Вінісіус – Очеретько, Назарина, Педріньйо – Швед, Егіналду, Невертон.

Шахтар (2 тайм): Твардовський – Азаров, Огарков, Грам, Гочолеішвілі – Глущенко, Назарина, Цуканов – Швед, Траоре, Егіналду.

Запасні: Твардовський, Гочолеішвілі, Огарков, Глущенко, Цуканов, Траоре.