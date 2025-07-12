Україна

Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 11 липня 2025 року.

Донецький Шахтар продовжує демонструвати високий рівень готовності до нового сезону. Наступного дня після розгрому фінського Ільвеса (6:0) у кваліфікації Ліги Європи, команда Арди Турана впевнено переграла Бріньє Гросуплє в товариському матчі — 5:0.

У першому таймі "гірники" мали повну перевагу та створили безліч моментів, але забили лише раз — на 45-й хвилині відзначився Егіналду. А після перерви на поле вийшов Лассіна Траоре, і все остаточно стало на свої місця. Буркінійський форвард оформив хет-трик за 20 хвилин, а п’ятий гол із пенальті забив Георгій Гочолеішвілі.

Це вже третя перемога Шахтаря на літніх зборах, причому вдруге поспіль — із розгромним рахунком. Наступний офіційний матч донеччани проведуть 17 липня — суперником стане Ільвес у матчі-відповіді Ліги Європи.

До вашої уваги відео найкращих моментів товариського матчу Шахтар — Бріньє Гросуплє:

Шахтар – Бріньє Гросуплє 5:0

Голи: Егіналду, 45, Траоре, 47, 60, 67, Гочолеішвілі, 79 (пен.)

Шахтар (1 тайм): Фесюн – Азаров, Фарина, Грам, Вінісіус – Очеретько, Назарина, Педріньйо – Швед, Егіналду, Невертон.

Шахтар (2 тайм): Твардовський – Азаров, Огарков, Грам, Гочолеішвілі – Глущенко, Назарина, Цуканов – Швед, Траоре, Егіналду.

Запасні: Твардовський, Гочолеішвілі, Огарков, Глущенко, Цуканов, Траоре.