Україна

До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 12 липня, розпочавшись о 13:00.

Сьогодні, 12 липня, житомирське Полісся проведе свій п’ятий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Третім суперником для команди Руслана Ротаня буде чеська Млада Болеслав. Матч розпочнеться о 13:00.

Онлайн трансляція матчу Полісся — Млада Болеслав:

За підсумками минулого сезону Полісся посіло четверте місце в УПЛ, а Млада Болеслав фінішував на 12 місці у чемпіонаті Чехії.

Також додамо, що у першому спарингу Полісся зіграло внічию зі Слованом (1:1), потім розгромило Бад-Леонфельден (5:1), обіграло Горн (3:1) та поступилось Дунайській Стреді (0:3).